Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Marrocos vence Camarões (2-0) e vai às semifinais da Copa Africana de Nações

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 18:09

compartilhe

SIGA

O Marrocos se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações, da qual é o país anfitrião, ao derrotar Camarões por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (9), em Rabat. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Diante de mais de 60 mil torcedores, os 'Leões do Atlas' abriram o placar no primeiro tempo com o artilheiro Brahim Diaz (26'), que chegou a cinco gols na competição, antes de ampliar a vantagem na segunda etapa (74') por meio de Ismaël Saibari. 

A seleção marroquina vai enfrentar na semifinal, na próxima quarta-feira, o vencedor do duelo entre Nigéria e Argélia, que jogam neste sábado. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

lh-gk/bm/aam

Tópicos relacionados:

fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay