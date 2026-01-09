Marrocos vence Camarões (2-0) e vai às semifinais da Copa Africana de Nações
O Marrocos se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações, da qual é o país anfitrião, ao derrotar Camarões por 2 a 0 na noite desta sexta-feira (9), em Rabat.
Diante de mais de 60 mil torcedores, os 'Leões do Atlas' abriram o placar no primeiro tempo com o artilheiro Brahim Diaz (26'), que chegou a cinco gols na competição, antes de ampliar a vantagem na segunda etapa (74') por meio de Ismaël Saibari.
A seleção marroquina vai enfrentar na semifinal, na próxima quarta-feira, o vencedor do duelo entre Nigéria e Argélia, que jogam neste sábado.
