EUA decidirá quais petroleiras poderão operar na Venezuela, diz Trump
Os Estados Unidos decidirão quais empresas petrolíferas poderão operar na Venezuela e atuarão como intermediários entre essas empresas e o governo do país sul-americano, declarou nesta sexta-feira (9) o presidente Donald Trump.
"Vamos tomar a decisão sobre quais petroleiras vão entrar [na Venezuela], vamos fechar o acordo", disse Trump ao receber mais de duas dezenas de representantes de companhias petrolíferas na Casa Branca.
