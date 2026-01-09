EUA decidirá quais petroleiras poderão operar na Venezuela, diz Trump

Os Estados Unidos decidirão quais empresas petrolíferas poderão operar na Venezuela e atuarão como intermediários entre essas empresas e o governo do país sul-americano, declarou nesta sexta-feira (9) o presidente Donald Trump.

"Vamos tomar a decisão sobre quais petroleiras vão entrar [na Venezuela], vamos fechar o acordo", disse Trump ao receber mais de duas dezenas de representantes de companhias petrolíferas na Casa Branca.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mel/am