França muda data de cúpula do G7 para que Trump possa participar

A França mudou a data da próxima reunião de cúpula do G7, para que o presidente americano, Donald Trump, possa participar, confirmou a Casa Branca à AFP.

"Nossos parceiros acham a participação do presidente Trump na reunião essencial", disse um funcionário do governo americano à AFP, referindo-se a uma reportagem do veículo digital Politico sobre a mudança de data.

Inicialmente programado para acontecer entre 14 e 16 de junho, o encontro dos líderes das sete potências econômicas foi remarcado para 15 a 17 de junho, em Évian-les-Bains.

Trump organiza um evento de artes marciais mistas na Casa Branca, que vai acontecer em 14 de junho. Segundo um representante do presidente da França, Emmanuel Macron, a mudança de data foi "resultado de consultas com todos os membros do G7".

O grupo é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Sua presidência é assumida a cada ano por um dos seus membros, que fica responsável pela organização das reuniões de cúpula e de ministros.

