Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Protestos se multiplicam pela Europa após aprovação do acordo UE-Mercosul

Publicidade
Carregando...
JA
Jeremy AUDOUARD
JA
Jeremy AUDOUARD
Repórter
09/01/2026 16:57

compartilhe

SIGA

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A aprovação do acordo entre União Europeia e Mercosul desencadeou uma nova onda de protestos na Europa nesta sexta-feira, com bloqueios de estradas e mobilizações simultâneas em vários países. Agricultores afirmam que as salvaguardas anunciadas por Bruxelas são insuficientes e denunciam concorrência desleal diante da abertura do mercado a produtos sul-americanos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Tópicos relacionados:

agricultores comercio franca italia manifestacao meloni mercosul pecuaristas polonua ue uniao-europeia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay