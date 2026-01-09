Protestos se multiplicam pela Europa após aprovação do acordo UE-Mercosul
A aprovação do acordo entre União Europeia e Mercosul desencadeou uma nova onda de protestos na Europa nesta sexta-feira, com bloqueios de estradas e mobilizações simultâneas em vários países. Agricultores afirmam que as salvaguardas anunciadas por Bruxelas são insuficientes e denunciam concorrência desleal diante da abertura do mercado a produtos sul-americanos.
