Dérbi parisiense e possível estreia de Endrick são os destaques da Copa da França

Depois de conquistar a Supercopa da França contra o Olympique de Marselha na quinta-feira (8), na disputa de pênaltis, o Paris Saint-Germain tentará se manter vivo em todas as frentes em uma partida válida pelos 16-avos de final da Copa da França contra o Paris FC, uma rodada em que Endrick poderá estrear por seu novo time, o Lyon.

A equipe comandada por Luis Enrique continua na disputa em todas as competições, mas antes de retornar à Ligue 1 em uma semana contra o Lille e tentar recuperar a liderança das mãos do surpreendente Lens, terá que disputar seu segundo dérbi em uma semana na próxima segunda-feira.

Paris ficou quase 50 anos sem um clássico, e no curto período desde o início de 2026, já terá presenciado dois, depois que o PSG venceu o PFC por 2 a 1, com gols de Ousmane Dembélé e Desiré Doué, no dia 4 de janeiro.

Para o modesto Paris FC, de propriedade do bilionário Bernard Arnault (o empresário dono do grupo de luxo LVMH), esta será uma oportunidade de se vingar do seu vizinho gigante e poderoso e manter vivo o sonho de conquistar seu primeiro troféu, algo que ainda não conseguiu em mais de meio século de história do clube.

- Chegada de Endrick causa impacto -

Este será um dos três jogos da fase de 16 avos de final que colocará frente a frente duas equipes da Ligue 1. Os outros dois são Nantes-Nice e Lille-Lyon, este último um dos confrontos cercado de mais expectativa e que além disso, contará com a possível estreia de Endrick.

O jovem atacante revelado no Palmeiras foi emprestado pelo Real Madrid ao Lyon com o objetivo de acumular minutos de jogo e, assim, ter a chance de disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira no final da temporada.

A chegada de um jogador com tanto potencial ao futebol francês causou um enorme impacto: as contas do Lyon nas redes sociais ganharam 223 mil seguidores em todo o mundo nas primeiras horas após o anúncio da contratação, e 243 mil no TikTok.

O vídeo de sua chegada teve mais de 18 milhões de visualizações no Instagram.

Agora, cabe a Endrick responder a todo esse interesse com gols.

Depois de perder a Supercopa da França nos pênaltis, o Olympique de Marselha terá um jogo relativamente fácil na terça-feira, ao visitar o modesto Bayeux, uma das equipes da sexta divisão do futebol francês que seguem vivas na competição.

--- Programação dos 16-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

- Sábado

(11h30) Orléans (3ª) - Monaco (1ª)

Angers (1ª) - Toulouse (1ª)

Montreuil (6ª) - Amiens (2ª)

Bastia (2ª) - Troyes (2ª)

(14h00) Le Puy (3ª) - Reims (2ª)

Hauts Lyonnais (5ª) - Lorient (1ª)

Istres (4ª) - Laval (2ª)

Avranches (4ª) - Strasbourg (1ª)

(17h00) Sochaux (3ª) - Lens (1ª)

- Domingo

(14h00) Nantes (1ª) - Nice (1ª)

Le Mans (2ª) - Nancy (2ª)

Metz (1ª) - Montpellier (2ª)

Chantilly (5ª) - Rennes (1ª)

(17h00) Lille (1ª) - Lyon (1ª)

- Segunda-feira

(17h10) PSG (1ª) - Paris FC (1ª)

- Terça-feira

(17h00) Bayeux (6ª) - Olympique de Marselha (1ª)

