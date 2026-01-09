Assine
Senegal vence Mali (1-0) e avança às semifinais da Copa Africana de Nações

09/01/2026 15:15

O Senegal se classificou para as semifinais da Copa Africana de Nações ao vencer o Mali por 1 a 0, em partida disputada nesta sexta-feira (9) em Tânger, no Marrocos. 

Os 'Leões de Teranga', campeões africanos de 2021, terão pela frente, na quarta-feira, a Costa do Marfim, atual campeã, ou o Egito, que se enfrentam no sábado. 

O atacante Iliman Ndiaye marcou o gol da vitória da seleção senegalesa aos 27 minutos, aproveitando uma falha do goleiro Djigui Diarra. 

Os malineses ficaram com um jogador a menos com a expulsão do meio-campista Yves Bissouma nos acréscimos do primeiro tempo (45'+3). Foi o terceiro cartão vermelho recebido por Mali no torneio.

