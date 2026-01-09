Assine
Filho do último xá do Irã faz apelo a Trump para que intervenha no país

09/01/2026 15:02

O filho exilado do último xá do Irã fez um apelo, nesta sexta-feira (9), ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para que intervenha urgentemente nessa república islâmica, abalada por manifestações de protesto.

“Sr. Presidente, este é um pedido urgente e imediato por sua atenção, apoio e ação”, escreveu Reza Pahlavi nas redes sociais. “Por favor, esteja preparado para intervir e ajudar o povo do Irã.”

Pahlavi, que vive na região de Washington, apontou medidas como um apagão da internet e a ameaça de uso da força contra os manifestantes.

“Convidei o povo a sair às ruas para lutar por sua liberdade e sufocar as forças de segurança. Ontem à noite eles o fizeram”, escreveu.

“Sua ameaça a este regime criminoso também manteve os capangas do regime à distância. Mas o tempo é essencial. O povo voltará às ruas dentro de uma hora. Peço que ajude.”

Trump, que no ano passado ordenou o bombardeio de instalações nucleares iranianas em coordenação com Israel, tem ameaçado uma ação militar caso as autoridades assassinem manifestantes.

overflay