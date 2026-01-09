'Seria divertido': Alcaraz e Sinner não descartam jogar juntos em duplas 'pelo menos uma vez'

Os dois melhores tenistas do mundo da atualidade, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, confirmaram nesta sexta-feira (9) que estão dispostos a unir forças para jogar em duplas "pelo menos uma vez", disse o italiano na Coreia do Sul, onde disputará uma partida de exibição contra seu rival espanhol no sábado.

Questionados sobre a possibilidade de jogarem juntos na coletiva de imprensa antes desse duelo de exibição, um aquecimento para o Aberto da Austrália, os vencedores dos últimos oito Grand Slams não descartaram a possibilidade de isso acontecer no futuro.

"Acho que seria divertido compartilhar a quadra de uma maneira diferente, jogando do mesmo lado, pelo menos uma vez", disse Sinner, que buscará conquistar seu terceiro título consecutivo do Australian Open (de 18 de janeiro a 1º de fevereiro).

"É claro que o calendário é muito apertado e estamos muito focados em simples, então é muito difícil" encontrar tempo para jogar uma partida de duplas, acrescentou.

O atual número 2 do mundo alertou: "Quando você avança muito em um torneio de simples e depois precisa jogar duplas, não consegue se recuperar adequadamente".

"Mas se for para apenas um torneio, seria fantástico. Vamos conversar sobre isso, talvez este ano, se nos sentirmos bem em algum momento, ou no ano que vem", disse Sinner.

Alcaraz, por sua vez, admitiu que a ideia de jogar ao lado de seu grande rival já lhe passou pela cabeça "uma ou duas vezes".

"Seria divertido que isso acontecesse pelo menos uma vez", acrescentou Alcaraz, que até já planejou como eles jogariam: ele ficaria responsável pelo forehand e Sinner pelo backhand.

Para o número 1 do mundo, que, assim como Sinner, não participará de nenhum torneio preparatório antes do Aberto da Austrália, a partida de exibição deste sábado é "uma excelente maneira de se preparar" para o único torneio de Grand Slam que ainda falta em sua coleção de troféus.

"Vir aqui por dois ou três dias e continuar a me preparar para a temporada que está prestes a começar foi uma ótima ideia", disse Alcaraz, que anunciou em dezembro o fim de sua parceria com Juan Carlos Ferrero, o treinador que o guiou à elite do tênis.

