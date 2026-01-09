Sabalenka atropela Madison Keys e avança às semifinais em Brisbane

A número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, derrotou a americana Madison Keys (número 7 do ranking mundial) por 2 sets a 0 e avançou para as semifinais do torneio de Brisbane, em um dia em que a cazaque Elena Rybakina (5ª) sofreu sua primeira derrota desde outubro.

Diante da adversária que a impediu de conquistar o título no Aberto da Austrália do ano passado, Sabalenka não mostrou fraquezas nesta sexta-feira, vencendo com parciais de 6-3 e 6-3 em uma hora e meia.

"Estou apenas tentando colocar em prática nos jogos o que treinei durante a pré-temporada, como ir à rede", disse Sabalenka após a partida. Ela é uma das favoritas a conquistar o que seria seu terceiro título nos últimos quatro anos em Melbourne, no primeiro Grand Slam do ano (que será disputado de 18 de janeiro a 1º de fevereiro).

"Também trabalhei no meu saque e parece que está funcionando um pouco melhor", acrescentou a bielorrussa, que também se beneficiou dos problemas físicos da adversária, que jogou com uma bandagem na coxa esquerda, um dia depois de uma vitória extenuante nas oitavas de final.

Para surpresa de muitos, a adversária de Aryna Sabalenka nas semifinais não será Rybakina, uma das jogadoras que terminou 2025 em melhor fase e que sofreu sua primeira derrota desde outubro nesta sexta-feira, encerrando uma sequência de treze vitórias consecutivas.

Prejudicada por seus inúmeros erros não forçados (42), a jogadora cazaque perdeu por 6-2, 2-6 e 6-4 para a tcheca Karolina Muchova, finalista de Roland Garros de 2023.

A outra semifinal será entre a americana Jessica Pegula (6ª) e a ucraniana Marta Kostyuk (26ª).

