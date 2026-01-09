Alemanha ficará concentrada na Carolina do Norte durante a Copa do Mundo de 2026

A Alemanha, tetracampeã mundial (1954, 1974, 1990 e 2014), ficará concentrada em Winston-Salem, na Carolina do Norte, durante a Copa do Mundo de 2026 (de 11 de junho a 19 de julho), anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) em comunicado divulgado nesta sexta-feira (9).

A 'Mannschaft' ficará hospedada em Graylyn Estate e treinará nos campos da Universidade Wake Forest, localizada a dois quilômetros de distância, explicou a DFB.

"O mais importante é a proximidade dos campos de treino. Aqui temos três campos de futebol em ótimas condições, que atendem a todos os requisitos que temos em termos de instalações esportivas. E podemos chegar a eles a pé ou de bicicleta em menos de dez minutos. Esse é um fator decisivo", enfatizou o técnico Julian Nagelsmann, citado no comunicado.

A Alemanha disputará dois amistosos em março: contra a Suíça em Basel, no dia 27, e contra Gana em Stuttgart, no dia 30.

Após o anúncio da convocação para a Copa do Mundo, em meados de maio, a Alemanha enfrentará a Finlândia em Mainz, no dia 31 de maio, antes de embarcar para os Estados Unidos em 2 de junho.

A seleção alemã tem um último amistoso programado em Chicago, contra os Estados Unidos, no dia 6 de junho, antes de se instalar em Winston-Salem.

No Grupo E, a equipe de Julian Nagelsmann disputará seu primeiro jogo da fase de grupos em Houston, Texas, contra Curaçao (14 de junho). Depois, viaja para Toronto, no Canadá, para jogar contra a Costa do Marfim (20 de junho). E encerra essa fase em East Rutherford, Nova Jersey, nos arredores de Nova York, contra o Equador (25 de junho).

Eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 na Rússia (quando defendia o título) e do Mundial de 2022 no Catar, a Alemanha não chega às semifinais de uma Eurocopa ou de uma Copa do Mundo desde a Euro de 2016 (derrota por 2 a 0 nas semifinais contra a França).

Na Eurocopa de 2024, em casa, a 'Mannschaft' chegou às quartas de final (foi eliminada ao perder por 2 a 1 na prorrogação para a Espanha, que viria a ser campeã) e na Liga das Nações de 2025 terminou em quarto lugar.

A Alemanha garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 na última rodada das Eliminatórias, com uma goleada de 6 a 0 sobre a Eslováquia.

