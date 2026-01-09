Chefe da UE diz que está 'ansiosa' para assinar acordo 'histórico' com Mercosul
compartilheSIGA
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou nesta sexta-feira (9) que está "ansiosa" para assinar um acordo comercial "histórico" no Paraguai entre a União Europeia e o Mercosul.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em sua declaração, a chefe do Executivo europeu não confirmou a data da assinatura, embora espera-se que ocorra na segunda-feira (12).
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ec/rl/jvb/dbh/aa