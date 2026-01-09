Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chefe da UE diz que está 'ansiosa' para assinar acordo 'histórico' com Mercosul

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 14:20

compartilhe

SIGA

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou nesta sexta-feira (9) que está "ansiosa" para assinar um acordo comercial "histórico" no Paraguai entre a União Europeia e o Mercosul. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em sua declaração, a chefe do Executivo europeu não confirmou a data da assinatura, embora espera-se que ocorra na segunda-feira (12).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ec/rl/jvb/dbh/aa

Tópicos relacionados:

comercio diplomacia mercosul ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay