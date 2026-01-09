Minneapolis pede que autoridades estaduais investiguem morte de mulher pelas mãos do ICE

O prefeito de Minneapolis pediu nesta sexta-feira (9) que seja permitida a incorporação de funcionários estaduais à investigação federal sobre a morte de uma mulher americana baleada por um agente de imigração e acusou o governo de Washington de prejulgar o caso.

As autoridades do estado de Minnesota reclamaram que o governo federal excluiu seus funcionários da investigação sobre a morte a tiros de Renee Nicole Good, ocorrida na quarta-feira.

O governo de Donald Trump tem insistido em acusar a vítima de ser uma "terrorista" e em afirmar que o agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês) que atirou agiu em legítima defesa.

"Não é momento de burlar as normas. É momento de cumprir a lei... O fato de que o Departamento de Justiça de Pam Bondi e esta administração presidencial já tenham chegado a uma conclusão sobre esses fatos é muito preocupante", declarou o prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

"Sabemos que eles já determinaram grande parte da investigação", disse, acrescentando que o Departamento de Apreensão Criminal do estado de Minnesota geralmente conduz esse tipo de investigação.

"Por que não incluí-los no processo?", questionou Frey. "Nem sequer estamos falando de controle total. Estamos falando de estar presentes à mesa", acrescentou.

Good, de 37 anos, levou um tiro na cabeça quando tentava se afastar de um grupo de agentes do ICE, que alegaram que a vítima bloqueava a passagem deles com seu veículo.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o agente do ICE, identificado pela mídia local como Jonathan Ross, tem "imunidade absoluta".

As autoridades de Minnesota declararam que o FBI inicialmente convidou os investigadores locais a participar da investigação, mas que posteriormente os impediu de fazê-lo.

A morte de Good é a quarta causada por agentes migratórios desde que Trump lançou sua campanha de repressão à imigração. Outras sete pessoas ficaram feridas, informou The Trace, um veículo de comunicação que acompanha a violência com armas de fogo.

