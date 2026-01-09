Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Minneapolis pede que autoridades estaduais investiguem morte de mulher pelas mãos do ICE

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 14:19

compartilhe

SIGA

O prefeito de Minneapolis pediu nesta sexta-feira (9) que seja permitida a incorporação de funcionários estaduais à investigação federal sobre a morte de uma mulher americana baleada por um agente de imigração e acusou o governo de Washington de prejulgar o caso.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As autoridades do estado de Minnesota reclamaram que o governo federal excluiu seus funcionários da investigação sobre a morte a tiros de Renee Nicole Good, ocorrida na quarta-feira.

O governo de Donald Trump tem insistido em acusar a vítima de ser uma "terrorista" e em afirmar que o agente do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês) que atirou agiu em legítima defesa.

"Não é momento de burlar as normas. É momento de cumprir a lei... O fato de que o Departamento de Justiça de Pam Bondi e esta administração presidencial já tenham chegado a uma conclusão sobre esses fatos é muito preocupante", declarou o prefeito de Minneapolis, o democrata Jacob Frey, em uma coletiva de imprensa na sexta-feira.

"Sabemos que eles já determinaram grande parte da investigação", disse, acrescentando que o Departamento de Apreensão Criminal do estado de Minnesota geralmente conduz esse tipo de investigação.

"Por que não incluí-los no processo?", questionou Frey. "Nem sequer estamos falando de controle total. Estamos falando de estar presentes à mesa", acrescentou.

Good, de 37 anos, levou um tiro na cabeça quando tentava se afastar de um grupo de agentes do ICE, que alegaram que a vítima bloqueava a passagem deles com seu veículo.

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que o agente do ICE, identificado pela mídia local como Jonathan Ross, tem "imunidade absoluta".

As autoridades de Minnesota declararam que o FBI inicialmente convidou os investigadores locais a participar da investigação, mas que posteriormente os impediu de fazê-lo.

A morte de Good é a quarta causada por agentes migratórios desde que Trump lançou sua campanha de repressão à imigração. Outras sete pessoas ficaram feridas, informou The Trace, um veículo de comunicação que acompanha a violência com armas de fogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

es-gw/iv/dga/mar/am

Tópicos relacionados:

ataque eua governo imigracao migracao policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay