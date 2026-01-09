Jovem enfrenta julgamento na Alemanha por manipulação sádica de adolescentes na internet

Um jovem de 21 anos compareceu, nesta sexta-feira (9), perante a Justiça alemã no início de um processo em que é acusado de ter manipulado, de maneira sádica, adolescentes pela internet, incitando-os a atos sexuais, automutilações e até ao suicídio.

O julgamento do jovem alemão de origem iraniana, identificado apenas como Shahriar J., começou a portas fechadas perante um tribunal especial de menores, já que o acusado tinha 16 anos no início dos fatos pelos quais é acusado, no começo de 2021.

Em prisão preventiva desde sua detenção em 17 de junho, "White Tiger" —seu pseudônimo na internet— é suspeito de um total de 204 crimes contra mais de 30 vítimas, crianças e adolescente moradores de Alemanha, Canadá, Finlândia e Estados Unidos, entre janeiro de 2021 e setembro de 2023.

Ele pode receber uma pena máxima de 10 anos de prisão, indicou, nesta sexta-feira, Marayke Frantzen, porta-voz do tribunal.

O caso evidenciou uma rede mundial de predadores online que manipulam jovens vulneráveis para que pratiquem violência contra si mesmos ou induzam outros a fazê-lo.

A rede, conhecida como "764", compartilhava conteúdos ultraviolentos, incluindo imagens de abusos sexuais contra menores, e seus membros trocavam conselhos sobre como atrair vítimas para produzir material sexualmente explícito e degradante, e depois usá-lo para chantageá-las.

Este tipo de conduta é conhecida como "cybergrooming".

Nesse caso, o jovem atuava a partir de sua residência familiar, em um subúrbio abastado de Hamburgo.

Shahriar J. foi formalmente acusado, através de um intermediário, de um assassinato e cinco tentativas de assassinato em todo o mundo.

Entre as acusações, está o fato de ter induzido um adolescente transgênero de 13 anos, que morava perto de Seattle, Estados Unidos, ao suicídio por enforcamento em um estacionamento em janeiro de 2022. O ato foi transmitido ao vivo pela internet.

Além do horror suscitado pelos fatos supostamente cometidos, o caso coloca as autoridades alemãs em apuros, devido aos quatro anos decorridos entre a primeira denúncia contra Shahriar J. e sua prisão.

Para este julgamento, o tribunal regional de Hamburgo prevê 82 dias de audiência, até 17 de dezembro de 2026.

