Diplomatas do EUA viajam a Caracas para estudar reabertura da embaixada

Altos diplomatas dos Estados Unidos viajaram, nesta sexta-feira (9), a Caracas para avaliar a reabertura da embaixada fechada desde 2019, informou um funcionário sob anonimato.

John McNamara, encarregado de negócios dos EUA na vizinha Colômbia, e outros membros do pessoal "viajaram a Caracas para realizar uma avaliação inicial de uma possível retomada gradual das operações", disse a fonte.

Os Estados Unidos fecharam sua embaixada em Caracas e os diplomatas deixaram o país em março de 2019, pouco depois de Washington e vários aliados europeus e latino-americanos declararem Maduro ilegítimo após eleições que, segundo observadores, foram marcadas por irregularidades.

Em 3 de janeiro, o presidente Donald Trump ordenou um ataque em Caracas no qual forças americanas derrubaram Maduro e o retiraram do país, junto com sua esposa. Ambos enfrentam acusações de narcotráfico nos Estados Unidos.

Diplomatas consultados afirmam que os Estados Unidos ainda não tomaram uma decisão formal de reabrir a embaixada, à espera de resolver questões logísticas, mas que se preparam para fazê-lo assim que Trump der sinal verde.

Com o fechamento da missão diplomática em Caracas, os Estados Unidos passaram a conduzir suas operações para a Venezuela a partir da embaixada na vizinha Colômbia, onde também não contam com um embaixador titular pleno.

