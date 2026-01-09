Assine
Internacional

Otan está 'longe' de crise pela Groenlândia, afirma chefe militar da aliança

AFP
AFP
09/01/2026 13:36

A Otan está "longe" de se encontrar em uma crise e segue pronta para defender os países do bloco, afirmou nesta sexta-feira (9) o chefe militar da aliança após as ameaças dos EUA de se apoderarem da Groenlândia, um território da Dinamarca.

"Até agora, isso não teve nenhum impacto no meu trabalho em nível militar, então eu apenas diria que estamos prontos para defender cada centímetro da aliança", disse o general americano Alexus Grynkewich, na Finlândia.

Integrante da Otan, a Dinamarca mantém a soberania sobre a Groenlândia, uma ilha no Ártico que tem status de território autônomo, com governo próprio, mas sem independência.

Uma investida dos EUA contra um integrante da aliança seria "o fim de tudo", advertiu nesta semana a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen.

Trump insiste que os Estados Unidos devem assumir o controle da Groenlândia para garantir sua própria segurança diante da China e da Rússia.

Embora tenha se recusado a descartar a opção militar, a Casa Branca revelou que Trump considerava "ativamente" a compra da ilha, sem especificar exatamente o que essa transação poderia implicar.

Em entrevista concedida na quinta-feira ao The New York Times, Trump reconheceu que talvez tenha de escolher entre preservar a integridade da Otan ou o controle do território dinamarquês.

Questionado sobre essas declarações, o general Grynkewich não quis se aprofundar no "aspecto político" da questão groenlandesa.

"Estamos tentando dissuadir qualquer ação contra o território da aliança. Acho que estamos conseguindo. Vemos isso todos os dias", insistiu o militar americano.

As declarações de Trump sobre a Groenlândia despertaram forte inquietação entre os membros europeus da Otan, que consideram esse cenário uma ameaça existencial para a aliança transatlântica.

Até agora, a Dinamarca recebeu o apoio explícito de Itália, França, Alemanha, Polônia, Espanha e Reino Unido pelas declarações do presidente americano.

