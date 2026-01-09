Itália estima que UE deve restabelecer diálogo com Rússia

A chefe do governo italiano, Giorgia Meloni, disse, nesta sexta-feira (9), que a União Europeia deveria retomar o diálogo com a Rússia para tentar pôr fim à guerra com a Ucrânia, que se aproxima do seu quarto aniversário.

"Acho que chegou o momento da Europa falar com a Rússia", declarou a dirigente de extrema direita em uma coletiva de imprensa.

"Se a Europa decidir participar na fase das negociações em curso falando apenas com uma das partes envolvidas, receio que sua capacidade de influir positivamente será muito limitada", estimou.

Meloni ressaltou que compartilha a visão do presidente francês, Emmanuel Macron, que afirmou, em dezembro, que seria "útil" que a Europa retomasse o contato com o presidente russo, Vladimir Putin.

Os contatos entre UE e Rússia estão praticamente suspensos desde a invasão russa na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os Estados Unidos, que mantêm contato com Putin, assumiram a liderança nas negociações de paz.

"A questão é saber quem deveria fazê-lo", indicou Meloni. "Porque, se cometêssemos o erro de, por um lado, restabelecer a comunicação com a Rússia e, por outro, agir de forma descoordenada, estaríamos fazendo um favor para Putin, e isto é a última coisa que desejo", apontou.

A primeira-ministra defendeu a ideia de nomear um enviado especial europeu para coordenar a posição comum do bloco.

"Sempre fui favorável a nomear um enviado especial europeu para a questão ucraniana, alguém que possa sintetizar posições e nos permitir falar uma só voz".

