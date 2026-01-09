Criação de empregos nos EUA em dezembro fica abaixo das expectativas

Os Estados Unidos criaram menos empregos do que o esperado pelos analistas em dezembro, segundo dados do governo divulgados nesta sexta-feira (9), uma desaceleração que ocorre em meio à crescente preocupação com a situação do mercado de trabalho.

No último mês de 2025, foram criados cerca de 50 mil postos de trabalho, número inferior aos 56 mil revisados de novembro, informou o Departamento do Trabalho.

Apesar disso, a taxa de desemprego recuou levemente, de 4,5% para 4,4%.

Os investidores acompanham atentamente os dados mais recentes por seu possível impacto sobre as taxas de juros.

Uma deterioração acentuada do mercado de trabalho poderia levar o Federal Reserve a reduzir os juros antes do previsto para estimular a economia.

O crescimento do emprego desacelerou de forma significativa ao longo do último ano, enquanto a taxa de desemprego aumentou gradualmente até alcançar os níveis mais altos desde 2021.

O número divulgado nesta sexta-feira ficou abaixo dos 73 mil novos empregos projetados por economistas consultados pela Dow Jones Newswires e pelo Wall Street Journal.

Segundo o Departamento do Trabalho, o emprego manteve tendência de alta nos setores de restaurantes e bares, saúde e assistência social, enquanto recuou no varejo.

No governo federal, também foram perdidos 277 mil postos de trabalho, uma queda de 9,2%, desde janeiro passado, quando o nível de emprego havia atingido seu pico, informou o departamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/bgs/dg/nn/lm/aa