Brasil encerrou 2025 com inflação de 4,26%, dentro da tolerância oficial
A inflação no Brasil subiu ligeiramente em dezembro e encerrou 2025 em 4,26% no período de 12 meses, dentro da tolerância estabelecida pelas autoridades, segundo dados oficiais divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O resultado representa uma forte desaceleração em comparação com os 4,83% registrados em 2024 e fica abaixo do teto da meta oficial de 4,5%, aliviando a pressão sobre o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
