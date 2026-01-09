Incêndios florestais ameaçam localidades rurais na Austrália

Incêndios florestais vorazes ameaçam, nesta sexta-feira (9), dezenas de localidades rurais no sudeste da Austrália, informaram bombeiros, enquanto ventos quentes alimentam as condições "catastróficas" no campo, completamente árido pela seca.

A previsão é de que as temperaturas ultrapassem os 40°C devido à onda de calor que atinge a região, criando condições meteorológicas propícias para os incêndios florestais mais perigosos no país desde os registrados em 2019.

As autoridades instaram dezenas de vilarejos rurais no estado de Vitória a evacuarem enquanto ainda podiam.

Teme-se que rajadas de vento fortes, de mais de 100 quilômetros por hora, obriguem o pouso temporário dos aviões que tentam conter cerca de 30 focos diferentes, disse o funcionário.

O chefe da autoridade de incêndios do país, Jason Heffernan, acrescentou que o risco é “catastrófico”, a classificação mais grave existente.

A polícia informou que três pessoas, entre elas uma criança, estavam desaparecidas em um dos piores focos de de Vitória.

Um dos mais destrutivos já devastou cerca de 28 mil hectares perto da cidade de Longwood, a cerca de 150 quilômetros ao norte da capital Melbourne.

Os piores incêndios florestais afetaram até agora áreas rurais pouco povoadas, onde as localidades têm, no máximo, algumas centenas de habitantes.

Milhões de pessoas nos dois estados mais populosos da Austrália, Vitória e Nova Gales do Sul, sofrem com a onda de calor, incluindo as principais cidades, Sydney e Melbourne.

