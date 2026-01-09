Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Tempestade deixa 380 mil lares sem eletricidade na França

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
09/01/2026 07:12

compartilhe

SIGA

Cerca de 380 mil lares ficaram sem eletricidade na manhã desta sexta-feira(9) na França, após a tempestade Goretti, que atingiu o noroeste com ventos acima de 200 quilômetros por hora em alguns locais, informou a operadora da rede Enedis. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A maioria das residências afetadas fica na região da Normandia (266.200), linha de frente da tempestade durante a noite, além da Bretanha (21.000), Picardia (18.500) e Île-de-France (13.500), acrescentou a Enedis. 

Não havia registros de vítimas graves na manhã desta sexta-feira. 

A França emitiu alertas em cerca de trinta departamentos do noroeste e determinou o fechamento das escolas nesta sexta-feira.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ban/aro/bow/arm/rnr/jc

Tópicos relacionados:

eletricidade energia francia meteorologia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay