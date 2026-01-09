Assine
Jornalista é morto a tiros no leste do México

Um jornalista foi assassinado a tiros na quinta-feira(8) no leste do México, um dos países mais perigosos para a imprensa, informaram autoridades.

Carlos Castro cobria a editoria policial do veículo Código Norte, no estado de Veracruz, informou a Comissão Estadual para a Atenção e Proteção dos Jornalistas, órgão autônomo do governo regional. A entidade condenou o homicídio e pediu que “seja investigado exaustivamente”. 

Segundo a imprensa mexicana, Castro foi assassinado por homens armados em um restaurante na cidade de Poza Rica. 

O México é considerado um dos países mais perigosos para exercer o jornalismo, com mais de 150 profissionais assassinados desde 1994, segundo a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF). 

Muitas vítimas de ataque trabalhavam em áreas assoladas pelo crime organizado e publicavam seus conteúdos em veículos pequenos ou redes sociais, geralmente em empregos precários. 

Veracruz, com litoral no Golfo do México, é afetado há anos pela violência ligada a diferentes grupos do crime organizado, que disputam rotas lucrativas do narcotráfico.

