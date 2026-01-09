Assine
Ataque russo atinge 20 edifícios em Kiev e Embaixada do Catar, diz Zelensky

AFP
AFP
Repórter
09/01/2026 06:36

Um “intenso” ataque noturno da Rússia contra a Ucrânia danificou 20 edifícios residenciais em Kiev e arredores, além da Embaixada do Catar, afirmou nesta sexta-feira(9) o presidente ucraniano Volodimir Zelensky. 

“O prédio da Embaixada do Catar foi danificado na noite passada por um drone russo”, assim como 20 imóveis residenciais da capital, declarou Zelenski. 

O mandatário confirmou o balanço de quatro mortos, divulgado anteriormente pela polícia. 

Alguns bairros ficaram mergulhados na escuridão durante o que o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, descreveu como um “intenso ataque com mísseis inimigos”. 

A Ucrânia e seus aliados ocidentais, que tentam pôr fim ao conflito que se aproxima de quatro anos, concordaram nesta semana que a Europa deslocará tropas para o território ucraniano após um eventual cessar-fogo. 

Moscou, que lançou sua invasão em fevereiro de 2022 em parte para impedir que a Ucrânia se una à Otan, insiste em rejeitar a mobilização de forças ocidentais neste país e disse na quinta-feira que essas tropas seriam consideradas “alvos militares legítimos”. 

Enquanto a diplomacia tenta fazer sua parte para encerrar o conflito mais mortal da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, Moscou mantém a pressão com ataques diários à Ucrânia em meio às temperaturas geladas do inverno.

