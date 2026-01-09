Assine
Trump anuncia que receberá María Corina Machado 'na semana que vem'

09/01/2026

O presidente americano Donald Trump disse nesta quinta-feira que a líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, deve viajar a Washington na próxima semana, e disse estar "ansioso" para se reunir com ela.

"Entendo que ela virá em algum momento na próxima semana. Estou ansioso para cumprimentá-la", disse o presidente americano ao canal Fox News.

Em uma entrevista para essa mesma emissora americana, Corina Machado afirmou que gostaria de entregar o Nobel a Trump por seu empenho em devolver a democracia à Venezuela.

"Ouvi dizer que ela queria fazer isso. Seria uma grande honra", disse Trump quando perguntado sobre esse gesto.

