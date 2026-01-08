Assine
Internacional

Trump diz que EUA começará ataques 'por terra' a cartéis do tráfico

AFP
AFP
Repórter
08/01/2026 23:54

O presidente americano Donald Trump disse nesta quinta-feira (8) que os ataques por terra contra os cartéis de drogas estão cada vez mais perto, após as operações marítimas no Pacífico e no Caribe, sem oferecer mais detalhes. 

"Vamos começar agora a atacar por terra os cartéis. Os cartéis estão controlando o México", disse Trump em entrevista exibida na noite desta quinta-feira na emissora Fox News.

