Ucrânia ativa alerta por mísseis russos e reporta 3 mortos em Kiev

Todo o território da Ucrânia foi colocado em alerta na madrugada desta sexta-feira (9, data local), diante de um ataque com mísseis russos que deixou pelo menos três mortos e seis feridos em Kiev, informaram autoridades.

A Ucrânia tem sido alvo de ataques noturnos russos de intensidade variada nos últimos meses, principalmente contra a sua infraestrutura de energia, em pleno inverno.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky havia alertado na véspera para o risco de um "ataque maciço russo" iminente, depois que Moscou rejeitou um plano europeu para mobilizar uma força multinacional na Ucrânia após um possível fim da guerra.

"Três pessoas morreram na capital e seis ficaram feridas. Três delas foram internadas", informou no aplicativo Telegram o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko.

O chefe do governo regional, Mykola Kalashnyk, havia relatado pouco antes que "o inimigo" estava "atacando maciçamente Kiev com drones explosivos", e pedido aos moradores que buscassem abrigo.

A Força Aérea lançou um "alerta de mísseis em todo o país", disse, referindo-se a projéteis balísticos procedentes da base russa de Kapustin Yar, a cerca de 400 km da fronteira. Segundo essa fonte, os mísseis se dirigiam principalmente à capital ucraniana.

Mais a oeste, a cidade de Lviv já havia sido alvo de "um ataque com mísseis" durante a noite, segundo o chefe do governo, Maksym Kozytskyi, que não reportou vítimas. O prefeito da cidade, Andriy Sadovyi, informou que "uma infraestrutura crítica" foi afetada.

Bombardeios russos no centro da Ucrânia mataram na véspera uma mulher de 77 anos e feriram 24 pessoas, incluindo 6 crianças.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-phs/gmo/arm/lb/rpr