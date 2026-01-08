Assine
Governo sírio anuncia cessar-fogo em Aleppo

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 22:10

O Ministério da Defesa da Síria anunciou na primeira hora desta sexta-feira (9, data local) um cessar-fogo em Aleppo, após vários dias de enfrentamentos entre o Exército e combatentes curdos.

As forças governamentais estavam em confronto com combatentes curdos do grupo FDS nessa cidade do norte do país, onde pelo menos 21 pessoas morreram em vários dias de enfrentamentos.

"Com o fim de evitar uma nova escalada militar nos bairros residenciais", foi ordenado um cessar-fogo a partir das 3h locais (20h da quinta-feira em Brasília) "nos bairros de Sheikh Maqsoud, Alashrafieh e Bani Zeid", indicou o ministério.

bur-phs/gmo/arm/mel/rpr

