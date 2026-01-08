Arsenal empata com Liverpool em casa (0-0) e mantém vantagem de 6 pontos na liderança do Inglês

A tão aguardada partida entre o líder do campeonato inglês, Arsenal, que se mostrou irreconhecível em campo, e o atual campeão, Liverpool, não correspondeu às expectativas nesta quinta-feira (8), em Londres, onde os 'Reds' conseguiram apenas garantir um ponto com um empate em 0 a 0.

As posições no topo da Premier League permaneceram inalteradas nesta 21ª rodada, na qual todas as quatro primeiras equipes empataram.

O Arsenal continua na liderança com 49 pontos, seis a mais que seus perseguidores mais próximos, Manchester City e Aston Villa (43 pontos), que empataram na quarta-feira com Brighton (1 a 1) e Crystal Palace (0 a 0), respectivamente.

O Liverpool, quarto colocado com 35 pontos, permanece oito pontos atrás dos três primeiros e sob a ameaça de ser ultrapassado pelo Brentford, quinto colocado com 33 pontos, que venceu o Sunderland na quarta-feira e protagonizou uma ascensão espetacular na tabela.

Ainda assim, os 'Reds' voltam do Emirates Stadium com sua confiança reforçada, já que poucas vezes nesta temporada conseguiram frustrar o Arsenal de forma tão eficaz.

A equipe de Arne Slot começou com uma abordagem tática defensiva, cautelosa e frustrante, antes de elevar seu nível e ritmo no segundo tempo contra um time do Arsenal cujo poder de ataque se mostrou limitado.

- Pênaltis negados -

A partida em Londres começou sob forte chuva e um vento gelado, com a equipe da casa dominando claramente diante de um Liverpool bem organizado que mal conseguia criar oportunidades de ataque.

A ausência do francês Hugo Ekitiké, assim como de seu companheiro de equipe Alexander Isak, também lesionado, não explica totalmente a letargia do Arsenal, que parecia mais focado em defender do que em atacar.

Apesar de alguns lampejos de Bukayo Saka e seus companheiros, o Liverpool teve a melhor chance do primeiro tempo em um contra-ataque. O lateral-direito Conor Bradley avançou pela ponta e seu passe para Jeremy Frimpong foi interceptado. Mas, após uma confusão entre William Saliba e David Raya, ele recuperou a bola e acertou o travessão (27').

O primeiro tempo foi monótono na noite fria na capital inglesa. A segunda etapa teve mais intensidade, principalmente porque o Liverpool finalmente acelerou o ritmo, mas ainda assim com altos e baixos.

Houve lances duvidosos com pedidos de pênalti de ambos os lados: um para o Liverpool, quando o alemão Florian Wirtz foi derrubado por Leandro Trossard (48'), e outro para o Arsenal, quando Frimpong empurrou Gabriel Martinelli por trás (68'). Nenhum dos dois foi marcado.

O meio-campista húngaro Dominik Szoboszlai, que marcou o único gol da partida contra o Arsenal em 31 de agosto, no início da temporada, não conseguiu repetir a cobrança de falta magistral que havia levado Anfield ao delírio. Sua primeira tentativa passou longe do gol (62'), e a segunda foi mais perigosa (82').

As primeiras chances reais do Arsenal no segundo tempo só vieram nos acréscimos, com protagonistas brasileiros: uma cabeçada de Gabriel Jesus e um chute de Martinelli, ambos defendidos por Alisson (90'+1). Gabriel Magalhães também teve uma oportunidade em uma cobrança de escanteio, mas sem sucesso (90'+7).

--- Resultados da 21ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Terça-feira:

West Ham - Nottingham Forest 1 - 2

- Quarta-feira:

AFC Bournemouth - Tottenham 3 - 2

Brentford - Sunderland 3 - 0

Everton - Wolverhampton 1 - 1

Fulham - Chelsea 2 - 1

Crystal Palace - Aston Villa 0 - 0

Manchester City - Brighton 1 - 1

Newcastle - Leeds 4 - 3

Burnley - Manchester United 2 - 2

- Quinta-feira:

Arsenal - Liverpool 0 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 49 21 15 4 2 40 14 26

2. Manchester City 43 21 13 4 4 45 19 26

3. Aston Villa 43 21 13 4 4 33 24 9

4. Liverpool 35 21 10 5 6 32 28 4

5. Brentford 33 21 10 3 8 35 28 7

6. Newcastle 32 21 9 5 7 32 27 5

7. Manchester United 32 21 8 8 5 36 32 4

8. Chelsea 31 21 8 7 6 34 24 10

9. Fulham 31 21 9 4 8 30 30 0

10. Sunderland 30 21 7 9 5 21 22 -1

11. Brighton 29 21 7 8 6 31 28 3

12. Everton 29 21 8 5 8 23 25 -2

13. Crystal Palace 28 21 7 7 7 22 23 -1

14. Tottenham 27 21 7 6 8 30 27 3

15. AFC Bournemouth 26 21 6 8 7 34 40 -6

16. Leeds 22 21 5 7 9 29 37 -8

17. Nottingham Forest 21 21 6 3 12 21 34 -13

18. West Ham 14 21 3 5 13 22 43 -21

19. Burnley 13 21 3 4 14 22 41 -19

20. Wolverhampton 7 21 1 4 16 15 41 -26

