Milan empata com Genoa (1-1) e deixa Inter escapar na liderança da Serie A

O Milan conquistou apenas um ponto em casa, e nos acréscimos, nesta quinta-feira (8), ao empatar em 1 a 1 com o Genoa na partida que encerrou a 19ª rodada do Campeonato Italiano.

O empate no estádio de San Siro permite que seu arquirrival, a Inter de Milão, mantenha a vantagem de três pontos na liderança da Serie A.

O Milan, cuja única derrota na temporada aconteceu em agosto, ampliou sua sequência invicta para 17 partidas, com onze vitórias e seis empates, mas esteve perto de sofrer um grande revés em sua luta pelo título.

O Genoa, sempre oportunista, abriu o placar por meio de Lorenzo Colombo (28') e depois resistiu aos repetidos ataques dos donos da casa.

Até que, depois de muita insistência dos 'rossoneri', a defesa genovesa cedeu nos acréscimos, quando Rafael Leão cabeceou para o fundo da rede (90'+2).

Os torcedores do Milan ainda levaram um último susto quando, no último minuto, o árbitro marcou um pênalti para o Genoa.

Mas o meio-campista Nicolae Stanciu chutou por cima do travessão, para a decepção da torcida lombarda.

O Milan permanece em segundo lugar (39 pontos), à frente do atual campeão, o Napoli (3º, 38 pontos), que também empatou, em 2 a 2, com o Verona na quarta-feira, em partida da 19ª rodada.

Já a Inter, que na quarta-feira conquistou sua sexta vitória consecutiva na visita ao Parma (2 a 0), ampliou sua vantagem para três pontos.

Os 'interistas', que ainda têm um jogo atrasado da 16ª rodada para disputar, podem consolidar a liderança no domingo, quando recebem o Napoli. Já o Milan enfrentará a Fiorentina (19ª, 13 pontos).

--- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Pisa - Como 0 - 3

Lecce - Roma 0 - 2

Sassuolo - Juventus 0 - 3

- Quarta-feira:

Napoli - Hellas Verona 2 - 2

Bologna - Atalanta 0 - 2

Lazio - Fiorentina 2 - 2

Parma - Inter 0 - 2

Torino - Udinese 1 - 2

- Quinta-feira:

Cremonese - Cagliari 2 - 2

Milan - Genoa 1 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 42 18 14 0 4 40 15 25

2. Milan 39 18 11 6 1 29 14 15

3. Napoli 38 18 12 2 4 28 15 13

4. Juventus 36 19 10 6 3 27 16 11

5. Roma 36 19 12 0 7 22 12 10

6. Como 33 18 9 6 3 26 12 14

7. Atalanta 28 19 7 7 5 23 19 4

8. Bologna 26 18 7 5 6 25 19 6

9. Lazio 25 19 6 7 6 20 16 4

10. Udinese 25 19 7 4 8 20 30 -10

11. Sassuolo 23 19 6 5 8 23 25 -2

12. Torino 23 19 6 5 8 21 30 -9

13. Cremonese 22 19 5 7 7 20 23 -3

14. Cagliari 19 19 4 7 8 21 27 -6

15. Parma 18 18 4 6 8 12 21 -9

16. Lecce 17 18 4 5 9 12 25 -13

17. Genoa 16 19 3 7 9 19 29 -10

18. Hellas Verona 13 18 2 7 9 15 30 -15

19. Fiorentina 13 19 2 7 10 20 30 -10

20. Pisa 12 19 1 9 9 13 28 -15

