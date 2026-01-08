Wall Street fecha com resultados mistos à espera de dados de emprego nos EUA

A Bolsa de Nova York fechou nesta quinta-feira (8) com resultados mistos, com os investidores na expectativa pela divulgação oficial dos dados de emprego dos Estados Unidos referentes a dezembro.

O Dow Jones subiu 0,55%, o Nasdaq recuou 0,44% e o S&P 500 ficou estável (+0,01%).

"Foi investido muito dinheiro no setor de tecnologia" nos últimos anos, lembra Adam Sarhan, da 50 Park Investments, à AFP.

Mas agora os investidores buscam diversificar seus ativos e "se dirigem a outros setores do mercado".

Os papéis ligados à inteligência artificial estiveram "sob pressão" no fim de 2025, acrescenta o analista, já que parte do mercado temia que o setor demorasse demais para rentabilizar os investimentos.

Nesta quinta-feira, as empresas de semicondutores ficaram estáveis, enquanto os setores de grande distribuição, serviços financeiros ou energia fecharam em alta.

"Os investidores terão amanhã um dia repleto de dados econômicos, com os números de emprego do mês passado como protagonistas", advertiu José Torres, da Interactive Brokers.

