Colômbia fará amistosos contra França e Croácia nos EUA antes da Copa do Mundo

A Colômbia disputará dois amistosos em março contra a França e a Croácia nos Estados Unidos, como parte de sua preparação para a Copa do Mundo de 2026, anunciou a Federação Colombiana de Futebol (FCF) nesta quinta-feira (8).

A seleção colombiana enfrentará primeiro a Croácia, liderada por Luka Modric, no dia 26 de março, em Orlando.

Três dias depois, jogará contra a França, que conta com os astros Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé, em Washington, em uma série de partidas denominada 'Road to 26' ('Caminho para 26' em português) pelas seleções participantes.

O Brasil também participará desse mini-torneio, jogando apenas contra as seleções europeias e não contra a Colômbia.

Esses são dois jogos de alto nível para a seleção colombiana, liderada por Luis Díaz e James Rodríguez, em sua preparação para a Copa do Mundo que será disputada na América do Norte.

A seleção colombiana, comandada pelo argentino Néstor Lorenzo, estreará na Copa no dia 17 de junho contra o Uzbequistão, pelo Grupo K, na Cidade do México.

Em seguida, em 23 de junho, em Guadalajara, enfrentará o vencedor da repescagem intercontinental entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia, que será definida no final de março.

A Colômbia encerrará a fase de grupos com um jogo muito aguardado contra Portugal, de Cristiano Ronaldo, em 27 de junho, em Miami.

Ausentes da Copa do Mundo de 2022 no Catar, os colombianos começaram a campanha de classificação para o Mundial com força, embora tenham perdido o ritmo na reta final.

Seu principal objetivo é superar as quartas de final, a melhor campanha do país em uma Copa do Mundo, alcançada no Brasil em 2014.

