Internacional

Petróleo sobe em meio a incertezas sobre cru venezuelano

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 19:02

Os preços do petróleo subiram nesta quinta-feira (8), já que os investidores preveem que a exploração, por parte dos Estados Unidos, das gigantescas reservas de hidrocarbonetos da Venezuela levará vários anos.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em março subiu 3,39%, para 61,99 dólares.

Seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate para entrega em fevereiro, avançou 3,16%, para 57,76 dólares.

Donald Trump declarou no sábado que autorizará as companhias petrolíferas americanas a explorar as imensas reservas de petróleo bruto da Venezuela após a captura do presidente deposto Nicolás Maduro.

Caracas possui as maiores jazidas de petróleo do mundo, que contêm mais de 303 bilhões de barris, mas a produção atual é baixa, em torno de um milhão de barris por dia.

Uma maior exploração petrolífera na Venezuela faria os preços caírem, mas isso exige investimento e tempo, segundo especialistas.

"Será necessário algum tempo para elaborar o marco jurídico e contratual necessário, assim como para fretar navios que transportem (os barris) para as refinarias" americanas, afirmou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

Tópicos relacionados:

eua venezuela

