Internacional

Trump diz que EUA 'atingirá muito duramente' o Irã se 'matar manifestantes'

AFP
AFP
Repórter
08/01/2026 16:52

O presidente americano, Donald Trump, ameaçou, nesta quinta-feira (8), "atingir muito duramente" o Irã se as autoridades "começarem a matar" manifestantes.

"Eu os fiz saber que, se começarem a matar gente, o que tendem a fazer durante seus distúrbios - têm muitos distúrbios -, se o fizerem, os atingiremos muito duramente", disse Trump, durante uma entrevista com o apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt.

Veículos de imprensa locais e comunidades oficiais iranianos reportaram que pelo menos 21 pessoas, entre elas membros das forças de segurança, morreram desde que os distúrbios começaram, em 28 de dezembro.

As manifestações começaram quando comerciantes de Teerã organizaram um protesto contra o aumento dos preços e o colapso do rial, a moeda iraniana, o que desencadeou uma onda de ações similares em outras cidades.

Desde então, as manifestações se espalharam para 25 das 31 províncias do país, segundo um balanço da AFP com base em declarações oficiais e veículos de mídia locais.

