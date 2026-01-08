Trump ameaça 'atingir muito duramente' o Irã se 'começar a matar manifestantes'
O presidente Donald Trump ameaçou, nesta quinta-feira (8), "atingir muito duramente" o Irã caso as autoridades "comecem a matar" manifestantes.
"Deixei claro para eles que, se começarem a matar pessoas — o que tendem a fazer durante seus distúrbios, eles têm muitos distúrbios —, se fizerem isso, nós os atingiremos muito duramente", disse o presidente dos Estados Unidos durante uma entrevista ao apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt.
