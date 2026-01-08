Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump ameaça 'atingir muito duramente' o Irã se 'começar a matar manifestantes'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 16:28

compartilhe

SIGA

O presidente Donald Trump ameaçou, nesta quinta-feira (8), "atingir muito duramente" o Irã caso as autoridades "comecem a matar" manifestantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Deixei claro para eles que, se começarem a matar pessoas — o que tendem a fazer durante seus distúrbios, eles têm muitos distúrbios —, se fizerem isso, nós os atingiremos muito duramente", disse o presidente dos Estados Unidos durante uma entrevista ao apresentador de rádio conservador Hugh Hewitt.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-jz/mel/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua governo ira manifestacao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay