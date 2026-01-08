Chelsea e Manchester United estreiam novos técnicos na 3ª fase da FA Cup
Após a rodada de fim de ano da Premier League, as atenções se voltam agora para a Copa da Inglaterra, com a terceira fase marcando as estreias de Liam Rosenior e Darren Fletcher no comando de Chelsea e Manchester United, respectivamente.
Os maus resultados nesta temporada levaram a essas mudanças em dois dos clubes mais importantes do futebol inglês.
O relativamente desconhecido Rosenior, ex-técnico do francês Strasbourg, fará sua estreia como treinador do Chelsea no sábado, contra o Charlton Athletic, clube vizinho do bairro de Greenwich, em Londres, que atualmente disputa a Championship (segunda divisão).
Fletcher terá uma tarefa mais difícil, pelo menos no papel, no domingo, quando o Manchester United, que demitiu o técnico português Rúben Amorim esta semana, receberá o Brighton em Old Trafford.
Esta fase da competição parece particularmente desafiadora para o Tottenham, que atravessa uma crise de resultados, ao enfrentar o Aston Villa, comandado pelo espanhol Unai Emery, que atualmente ocupa a terceira posição na Premier League.
- Thomas Frank na corda bamba -
Uma eliminação do Tottenham pode levar à próxima demissão de um técnico na liga inglesa, neste caso a do dinamarquês Thomas Frank, cuja equipe sofreu seis derrotas nos últimos doze jogos do campeonato, além de quatro empates e apenas duas vitórias.
Os outros confrontos entre equipes da Premier League serão Everton-Sunderland e Newcastle-Bournemouth.
O líder da Premier League, Arsenal, viajará para enfrentar o Portsmouth (da segunda divisão) no domingo, enquanto o segundo colocado, Manchester City, vai receber o Exeter, da terceira divisão, no sábado, assim como o Liverpool, que jogará contra o Barnsley na segunda-feira.
--- Programação da 3ª fase da Copa da Inglaterra (FA Cup) com times da Premier League:
- Sexta-feira:
(16h30) Wrexham - Nottingham
- Sábado:
(9h15) Everton - Sunderland
Wolverhampton - Shrewsbury Town
Macclesfield FC - Crystal Palace
(12h00) Manchester City - Exeter City
Sheffield W. - Brentford
Fulham - Middlesbrough
Newcastle - AFC Bournemouth
Burnley - Millwall
(14h45) Tottenham - Aston Villa
(17h00) Charlton - Chelsea
- Domingo:
(9h00) Derby County - Leeds
(11h00) Portsmouth - Arsenal
(11h30) West Ham - Queens Park Rangers
(13h30) Manchester United - Brighton
- Segunda-feira:
(16h45) Liverpool - Barnsley
