Câmara dos Representantes dos EUA reativa bancada sobre a Argentina

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos reativou um 'caucus congressista' (bancada) encarregado de revitalizar as relações com a Argentina, a pedido de um legislador republicano e outro democrata, declarou à AFP uma fonte do órgão legislativo nesta quinta-feira (8).

"O comitê administrativo aprovou nosso registro oficialmente", disse à AFP Gabe Gary, conselheiro do representante republicano Michael Rulli, do estado de Ohio.

Rulli e o democrata Darren Soto (Flórida) são os promotores desta "plataforma bipartidária dedicada a fortalecer as relações entre os Estados Unidos e a Argentina mediante sessões de informação, atos e debates", detalhou o assistente de Rulli por e-mail.

Nos Estados Unidos, um 'caucus congressista' é um grupo formal de legisladores interessados em um tema comum, sem distinção de partidos.

O caucus Argentina-Estados Unidos operou de 2017, durante o primeiro mandato de Donald Trump, até 2023, quando foi dissolvido.

Este relançamento coincide com a estreita aliança diplomática e econômica entre Trump e o presidente argentino, Javier Milei.

Em outubro, os Estados Unidos ajudaram decisivamente a Argentina com uma linha de crédito de 20 bilhões de dólares (cerca de R$ 107 bilhões, na cotação da época) para estabilizar o peso, submetido a uma grande pressão nos mercados.

Essa ajuda e o apoio político de Trump e dos altos funcionários de seu governo a Milei, contribuíram para relançar o projeto ultraliberal argentino, que conseguiu uma importante vitória legislativa semanas depois.

Os Estados Unidos assinalaram, paralelamente, que queriam estabelecer negociações para comprar carne bovina e ajudar a baixar os preços no mercado doméstico, o que suscitou protestos de associações pecuaristas.

Em novembro, Washington anunciou uma bateria de acordos de liberalização comercial com Argentina, Equador, El Salvador e Guatemala.

Milei, que se reuniu em várias ocasiões com Trump, impulsionou o reforço das relações bilaterais em todos os níveis.

A Argentina demonstrou apoio à deposição do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, agora preso à espera de julgamento em Nova York.

