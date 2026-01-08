ATP reduz número de torneios obrigatórios para os melhores tenistas

A ATP, entidade que comanda o tênis profissional masculino, anunciou nesta quinta-feira (8) uma redução no número de torneios obrigatórios para os melhores jogadores, em resposta às frequentes reclamações sobre o calendário exigente.

A partir de 2026, os 30 tenistas com melhor posição no ranking da ATP no final da temporada anterior serão obrigados a disputar um mínimo de quatro torneios ATP 500, um a menos do que era exigido até agora, informou a organização em um comunicado.

Além disso, jogadores que participarem de torneios Masters 1000 ou ATP 500 e se retirarem devido ao "nascimento ou adoção de um filho" não sofrerão a retirada dos pontos conquistados até aquele momento no torneio.

A participação nos Masters 1000 (as segundas competições mais importantes depois dos quatro Grand Slams) e no ATP Finals, que reúne os oito melhores jogadores no final de cada ano, continua sendo obrigatória para os tenistas mais bem ranqueados.

No geral, o ranking da ATP de um jogador será baseado nos resultados de 18 torneios por temporada, em vez dos 19 atuais.

Com esta medida, a ATP introduz alguma "flexibilidade no calendário" para as estrelas do circuito, algumas das quais têm criticado bastante o grande número de jogos que precisam disputar a cada ano, apesar de alguns participarem de lucrativos jogos de exibição fora dos torneios tradicionais.

Outra mudança anunciada pela ATP é que o ranking que determinará os oito jogadores que participarão do ATP Finals será fechado uma semana antes, ao término do Masters 1000 de Paris, em 8 de novembro.

A ATP também está estendendo o uso da revisão por vídeo para todos os torneios ATP 500 e, a partir de 2027, para os torneios ATP 250.

A arbitragem eletrônica de linha também continuará sendo utilizada em todos os torneios, apesar das reclamações de alguns jogadores sobre sua confiabilidade, principalmente em quadras de saibro.

