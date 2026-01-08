Rússia liberta pesquisador francês em meio a uma troca de prisioneiros

As autoridades russas libertaram, nesta quinta-feira (8), o pesquisador francês Laurent Vinatier, preso na Rússia desde junho de 2024, em troca do jogador de basquete russo Daniil Kasatkin, anunciaram os serviços de segurança russos (FSB).

Em um comunicado citado pelas agências de notícias russas, o FSB afirmou que Kasatkin retornou na quinta-feira à Rússia após ter sido "trocado" por Laurent Vinatier, que, segundo esta fonte, foi indultado pelo presidente Vladimir Putin.

O pesquisador regressou à França e foi recebido no Ministério das Relações Exteriores, indicou a diplomacia francesa.

No momento de sua detenção, Vinatier, de 49 anos, trabalhava para o Centro para o Diálogo Humanitário, uma ONG suíça dedicada à mediação de conflitos fora dos canais diplomáticos oficiais, em particular sobre a Ucrânia.

Daniil Kasatkin, por sua vez, foi detido na França em junho de 2025 a pedido da Justiça americana, que o considera suspeito de ter integrado uma rede de hackers. Washington havia solicitado a sua extradição.

Em junho de 2024, o pesquisador foi preso na Rússia e posteriormente condenado a três anos de prisão por não ter se registrado como "agente estrangeiro". Vinatier afirmou que não sabia que era obrigado a fazê-lo.

Segundo a Justiça russa, ele coletava "informações militares que poderiam ser usadas contra a segurança" da Rússia.

Em agosto de 2025, ele também compareceu no âmbito de um caso muito mais grave por "espionagem", crime punível com até 20 anos de prisão na Rússia e que o fazia temer uma condenação adicional muito severa.

