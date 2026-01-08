Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Juntas militares africanas condenam captura de Maduro e pedem restauração do direito internacional

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 12:32

compartilhe

SIGA

As juntas militares que governam Burkina Faso, Mali e Níger condenaram, nesta quinta-feira (8), a deposição do presidente venezuelano Nicolás Maduro, classificando a ação como um "ato de agressão" contra o país sul-americano, com o qual mantêm relações próximas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Forças especiais dos Estados Unidos capturaram Maduro e sua esposa, Cilia Flores, no último sábado, em uma operação relâmpago em Caracas, e os transferiram para Nova York para serem julgados por acusações de tráfico de drogas. 

Maduro se declarou inocente em uma audiência judicial na segunda-feira, alegando ter sido "sequestrado". 

A Aliança dos Estados do Sahel (AES), bloco criado em 2023 por esse trio de países da África Ocidental sob regime militar, "condena veementemente" a captura, um ato "que violou o direito internacional", afirmou o grupo em comunicado. 

Os três países, cujos líderes chegaram ao poder em uma série de golpes de Estado entre 2020 e 2023, mantêm relações tensas com alguns países ocidentais, especialmente a França, ex-potência colonial, e cultivam relações próximas com a Rússia e a Venezuela. 

Os países apelaram ao Conselho de Segurança da ONU para que condene a intervenção e restabeleça o direito internacional na Venezuela. 

A declaração foi assinada pelo líder de Burkina Faso, o capitão Ibrahim Traoré, atual presidente da aliança, que manteve um encontro cordial com Maduro em Moscou no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bdi/pid/jhb/rnr/meb/jc/aa

Tópicos relacionados:

burkinafaso conflito diplomacia golpe venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay