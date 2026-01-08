Assine
Ainda sem condições físicas, Zheng Qinwen desiste do Aberto da Austrália

AFP
AFP
08/01/2026 12:20

A tenista chinesa Zheng Qinwen, campeã olímpica de 2024 em Paris e vice do Aberto da Austrália no mesmo ano, ficará de fora do primeiro Grand Slam da temporada (de 18 de janeiro a 1º de fevereiro) por não se sentir em condições físicas adequadas para competir.

"Após cuidadosa avaliação com minha equipe e seguindo recomendações médicas, terei que me retirar do Aberto da Austrália de 2026", escreveu a tenista em sua conta no Instagram. 

Zheng passou por uma cirurgia no cotovelo direito em julho do ano passado, após a derrota na primeira rodada de Wimbledon, e retornou às quadras no final de setembro, no torneio WTA 1000 de Pequim, mas teve que abandonar a competição na terceira fase, admitindo que havia apressado seu retorno.

"Embora o processo de recuperação esteja progredindo bem e a pré-temporada tenha corrido sem problemas, nós, tenistas, precisamos estar em plena forma para jogar em um Grand Slam. No momento, minha condição não é a ideal", explicou a chinesa, que já foi número 4 do mundo e caiu para a 24ª posição após a cirurgia.

