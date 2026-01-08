Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Manifestantes entram em confronto com polícia americana após agente de imigração matar uma mulher

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 12:08

compartilhe

SIGA

Manifestantes que protestavam pela morte de uma mulher por um agente de imigração em Minneapolis, cidade do meio-oeste dos Estados Unidos, entraram em confronto, nesta quinta-feira (8), com as forças de segurança, em meio à crescente indignação pelos disparos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao menos um manifestante foi detido enquanto agentes federais enfrentavam uma grande multidão com spray de pimenta e gás lacrimogêneo.

Um dos participantes no protesto carregava um cartaz escrito "ICE = assassino", em alusão ao Serviço de Imigração e Controle de Alfândega.

A morte da mulher ocorreu na quarta-feira (7) durante um protesto contra as medidas impostas pelo presidente Donald Trump contra a migração nesta cidade do estado de Minnesota. 

A vítima, identificada pelas mídias locais como Renee Nicole Good, de 37 anos, tentou escapar quando agentes se aproximaram do veículo que conduzia e tentaram abrir a porta do carro.

O presidente Trump acusou a mulher de atropelar o agente.

Jacob Frey, prefeito de Minneapolis, classificou o relato do governo de "lixo" e pediu aos agentes do ICE que deixem a cidade após dois dias de batidas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-gw/bgs/dg/nn/rm/aa

Tópicos relacionados:

eeuu imigracao motim policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay