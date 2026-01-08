Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Déficit comercial dos EUA em outubro foi o menor em 15 anos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 11:10

compartilhe

SIGA

O déficit comercial dos Estados Unidos continuou diminuindo em outubro e atingiu seu nível mais baixo desde junho de 2009, devido a uma combinação de maiores exportações e menores importações, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (8) pelo Departamento do Comércio. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em outubro, o déficit comercial de bens e serviços caiu para 29,4 bilhões de dólares (158 bilhões de reais, na cotação da época), ficando abaixo de 30 bilhões de dólares (161 bilhões de reais) pela primeira vez em mais de 15 anos — uma redução de 39% em relação ao mês anterior, que já havia apresentado um declínio significativo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

els/vk/dg/nn/aa

Tópicos relacionados:

comercio conjuntura eua macroeconomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay