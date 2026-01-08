Assine
Igreja e governo espanhol fazem acordo para indenizar vítimas de abusos sexuais

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 09:36

O governo espanhol de esquerda e a Igreja Católica chegaram a um acordo, nesta quinta-feira (8), sobre um sistema para pagar indenizações às vítimas de abuso sexual por membros do Clero, após anos de relutância e falta de transparência da hierarquia eclesiástica. 

O acordo, assinado nesta quinta-feira pelo Ministério da Justiça e pela Conferência Episcopal Espanhola (CEE), prevê "indenizações integrais às vítimas de abuso sexual no seio da Igreja" que não podem recorrer à Justiça, principalmente devido à prescrição, afirmou o ministério em um comunicado à imprensa. 

"Para nós, (o acordo) representa um passo adiante no caminho que temos trilhado há anos", disse Luis Argüello, presidente da CEE, que reforçou que já existe um mecanismo interno para indenizar as vítimas. 

Pelo novo sistema, a vítima apresentará sua queixa à Defensoria do Povo (Ombudsman), que proporá reparações que podem ser "financeiras, morais, psicológicas, restaurativas ou até mesmo as quatro simultaneamente", explicou Bolaños. 

Caso a vítima ou a Igreja não as aceitem, as propostas serão analisadas por uma "comissão de representantes da Igreja, do Estado e das vítimas", e se ainda assim não houver acordo, "prevalecerá a decisão da Defensoria", acrescentou o ministro.

