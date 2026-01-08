Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Desemprego caiu ligeiramente na zona do euro em novembro

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 09:12

compartilhe

SIGA

O desemprego caiu ligeiramente em novembro na zona do euro, para 6,3% da população ativa, 0,1 ponto percentual a menos do que em outubro. No entanto, a Espanha continua sendo o país com a maior taxa de desemprego (10,4%), anunciou o Eurostat nesta quinta-feira (8). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A taxa de desemprego no bloco, no entanto, aumentou ligeiramente em comparação com o ano anterior, quando se situou em 6,2%, o seu nível mais baixo da história, segundo dados do instituto europeu de estatísticas. 

Para a União Europeia como um todo, a taxa de desemprego manteve-se estável em comparação com o mês anterior, em 6%, e aumentou ligeiramente em comparação com o ano anterior, quando se situou em 5,8%. 

O Eurostat estima que 13,2 milhões de pessoas estavam desempregadas na UE em novembro, 10,9 milhões delas na zona do euro. 

Dentro da UE, a taxa mais baixa foi registrada em Malta (3,1%) e a mais alta na Espanha (10,4%). 

Na França, a taxa de desemprego foi de 7,7%, segundo o Eurostat, superior à da Alemanha (3,8%) e da Itália (5,7%). 

A taxa de desemprego entre os jovens (com menos de 25 anos) caiu ligeiramente na UE para 15,1% (-0,1 ponto percentual) e na zona do euro para 14,6% (-0,2 ponto percentual), informou o instituto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fpo/ob/erl/meb/jc/aa

Tópicos relacionados:

conjuntura desemprego emprego trabalho ue

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay