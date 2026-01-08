Líder separatista do Iêmen fugiu para os Emirados Árabes Unidos, afirma coalizão saudita

O líder separatista iemenita Aidaros al-Zubidi fugiu para os Emirados Árabes Unidos após tentar tomar o controle de grandes áreas do sul do Iêmen nas últimas semanas, informou uma coalizão liderada pela Arábia Saudita nesta quinta-feira (8).

Al-Zubidi foi acusado de alta traição e destituído do cargo na presidência do país na quarta-feira, enquanto a coalizão bombardeou sua província natal após ele não comparecer às negociações convocadas em Riade.

Os separatistas iemenitas, apoiados pelos Emirados Árabes Unidos, surpreenderam muitos no início de janeiro com o anúncio de uma transição de dois anos rumo à criação de um Estado autônomo no sul do país.

Essas aspirações marcaram uma reviravolta neste complexo conflito entre o governo internacionalmente reconhecido e o rebeldes huthis, apoiados pelo Irã, no país mais pobre da Península Arábica.

Riade e Abu Dhabi, vizinhos e aliados tradicionais, embora cada vez mais distantes, opõem-se a esses rebeldes, mas apoiam diferentes facções dentro do governo iemenita.

"Informações confiáveis indicam que Aidaros Al-zubidi e outros fugiram no meio da noite", afirmou um comunicado da coalizão liderada pela Arábia Saudita, detalhando uma viagem de barco e avião de Aden para Abu Dhabi, passando por Somalilândia e Somália.

O líder do Conselho de Transição do Sul (CTS), apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, partiu de Aden para Berbera, na Somalilândia, uma região separatista no Chifre da África, pouco depois da meia-noite de quarta-feira, segundo a mesma fonte.

Em seguida, ele voou em uma aeronave Ilyushin de fabricação russa para Mogadíscio "sob a supervisão de autoridades dos Emirados Árabes Unidos", antes de seguir para um aeroporto militar em Abu Dhabi, onde chegou na noite de quarta-feira, acrescentou a fonte.

