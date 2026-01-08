Assine
Exército libanês afirma ter concluído a primeira fase do desarmamento do Hezbollah

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 07:48

O exército libanês anunciou nesta quinta-feira(8) que concluiu a primeira fase de seu plano para desarmar o movimento pró-Irã Hezbollah, que opera na região entre a fronteira com Israel e o rio Litani, a cerca de 30 quilômetros ao norte. 

Em um comunicado, o exército afirma ter alcançado os objetivos da primeira fase do plano, que será posteriormente estendido ao restante do território libanês. Especificou que agora controla a área ao sul do rio Litani, com exceção dos territórios e posições ainda ocupados por Israel perto da fronteira. 

Os militares declararam que suas operações continuarão ao sul do rio Litani para concluir a remoção de munições não detonadas e explorar túneis escavados pelo Hezbollah. 

Além disso, prometeram tomar as medidas necessárias para "impedir definitivamente que os grupos armados reconstruam suas capacidades". 

O Hezbollah ficou enfraquecido após a guerra com Israel, que terminou com um cessar-fogo em vigor desde novembro de 2014. 

O movimento pró-Irã, contudo, recusa-se a entregar suas armas no restante do país. Além disso, apesar do cessar-fogo e de seus planos de retirada do território libanês, Israel continua a ocupar cinco posições perto da fronteira. 

O exército israelense também lançou centenas de ataques contra alvos do Hezbollah desde novembro de 2014 e acusa o movimento de querer se rearmar. Expressou ainda dúvidas sobre a eficácia da operação de desarmamento liderada pelo exército. 

O governo libanês está sob intensa pressão dos Estados Unidos para desarmar o grupo pró-Irã. 

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, elogiou os "esforços" do governo e do exército libaneses no domingo, mas os considerou "estão longe de ser suficientes".

