Policial é morto a facadas em tumultos perto de Teerã (imprensa)

Um policial iraniano foi morto a facadas durante distúrbios perto de Teerã, informou a agência de notícias Fars nesta quinta-feira(8), no décimo segundo dia de um grande movimento de protesto contra a alta dos preços.

Shahin Dehghan, policial do condado de Malard, a oeste de Teerã, morreu "poucas horas após ser esfaqueado enquanto participava dos esforços para controlar os distúrbios" na região, disse a agência. Uma investigação foi aberta para identificar os autores, acrescentou.

As manifestações começaram em 28 de dezembro, quando comerciantes de Teerã protestaram contra o aumento dos preços e a desvalorização do rial, desencadeando uma onda de ações semelhantes em outras cidades.

Os protestos se espalharam por 25 das 31 províncias do Irã, segundo uma contagem da AFP baseada em declarações oficiais e na imprensa local, e deixaram dezenas de mortos, incluindo membros das forças de segurança.

É o maior movimento de protesto na República Islâmica desde o de 2022-2023, desencadeado pela morte sob custódia de Mahsa Amini, presa por supostamente violar as rígidas normas de vestuário para mulheres.

As manifestações não atingiram a escala de 2022-2023 ou dos protestos em massa de 2009 que se seguiram às eleições. Mas representam um desafio para os governantes do Irã em meio a uma grave crise econômica e após a guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/axn/erl/jc