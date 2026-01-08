Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Mais de um milhão de casas ucranianas sem calefação ou água por ataques russos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
08/01/2026 07:12

compartilhe

SIGA

Ataques de drones russos na Ucrânia durante a noite deixaram mais de um milhão de casas sem água ou calefação na região central de Dnipropetrovsk, informou um ministro ucraniano nesta quinta-feira(8). 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Assim como em invernos anteriores, a Rússia intensificou seus ataques à infraestrutura energética ucraniana, o que Kiev e seus aliados descrevem como uma estratégia deliberada contra a população civil. 

As infraestruturas nas regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia (sul) foram atingidas durante a noite por intensos ataques de drones russos, causando apagões, explicou a fornecedora de energia ucraniana Ukrenergo. 

"As obras de reparação continuam na região de Dnipropetrovsk para restabelecer o fornecimento de água e calefação para mais de um milhão de clientes", escreveu Oleksii Kuleba, vice-primeiro-ministro da Reconstrução, nas redes sociais. 

A Força Aérea Ucraniana relatou ataques russos com 97 drones. Setenta dispositivos foram interceptados pelo sistema de defesa aérea, mas 27 atingiram diversos locais, acrescentou. 

A infraestrutura energética crítica em Dnipropetrovsk foi danificada durante o ataque, segundo o governador da região, Vladyslav Gaivanenko. "A situação é difícil", mas o serviço será restabelecido assim que a segurança permitir, afirmou na plataforma Telegram. 

Em Zaporizhzhia, a eletricidade foi restabelecida em "instalações essenciais", mas a maioria dos consumidores ainda não tem acesso, segundo o governador Ivan Fedorov. 

Kiev responde aos ataques à sua rede elétrica bombardeando depósitos de petróleo e refinarias russas. Seu objetivo é interromper as exportações de energia de Moscou e gerar escassez de combustível.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-jbr/mmp/erl/avl/meb/jc

Tópicos relacionados:

conflito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay