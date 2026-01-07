Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump fala com Petro por telefone e anuncia que o receberá na Casa Branca

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
07/01/2026 21:34

compartilhe

SIGA

O presidente americano Donald Trump falou pela primeira vez ao telefone com seu par colombiano Gustavo Petro nesta quarta-feira (7) e o convidou para uma visita à Casa Branca em "um futuro próximo", segundo uma publicação em sua rede Truth Social.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que me telefonou para explicar a situação das drogas e de outros desacordos que tivemos. Agradeci sua chamada e seu tom, e espero me reunir com ele em um futuro próximo", escreveu Trump em sua mensagem.

"Estão sendo feitos acertos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o chanceler da Colômbia. A reunião vai acontecer na Casa Branca", acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mr/rpr

Tópicos relacionados:

colombia diplomacia eua venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay