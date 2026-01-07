Trump fala com Petro por telefone e anuncia que o receberá na Casa Branca

O presidente americano Donald Trump falou pela primeira vez ao telefone com seu par colombiano Gustavo Petro nesta quarta-feira (7) e o convidou para uma visita à Casa Branca em "um futuro próximo", segundo uma publicação em sua rede Truth Social.

"Foi uma grande honra falar com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que me telefonou para explicar a situação das drogas e de outros desacordos que tivemos. Agradeci sua chamada e seu tom, e espero me reunir com ele em um futuro próximo", escreveu Trump em sua mensagem.

"Estão sendo feitos acertos entre o secretário de Estado Marco Rubio e o chanceler da Colômbia. A reunião vai acontecer na Casa Branca", acrescentou.

