Chavismo garante que se manterá nas ruas até que EUA liberte Maduro

Milhares de pessoas foram às ruas na Venezuela, nesta quarta-feira (7), para exigir a libertação do presidente deposto Nicolás Maduro, na quinta marcha consecutiva organizada pelo chavismo após sua captura pelos Estados Unidos em 3 de janeiro.

Maduro e sua esposa, Cilia Flores, enfrentam um julgamento por narcotráfico em Nova York. Sua detenção ocorreu durante um bombardeio americano a Caracas.

"Nico, aguenta, o povo se levanta!", entoavam os manifestantes no bairro popular de Catia. "Trump, repito, devolva o Nico!"

Os militantes asseguraram que permanecerão nas ruas até a libertação de Maduro, preso em Nova York.

"Nosso presidente é inocente, nosso presidente é um homem trabalhador, é um homem operário", disse com olhos marejados e voz embargada à AFP Nancy Ramos, dirigente comunitária de 58 anos, vestida de militar com boina vermelha.

"Não concordamos que o tenham levado assim e que venham a julgá-lo em outro país do mundo, porque o país dele é a Venezuela", acrescentou ela, que também carregava dois bonecos de Maduro e Flores, uma bandeira da Venezuela e um retrato de Hugo Chávez com Simón Bolívar.

O percurso de cerca de 3 km passou pelo "Quartel da Montanha 4F", onde fica o mausoléu de Chávez e que alguns acreditaram ter sido destruído durante o bombardeio por imagens editadas que circularam nas redes.

"O imperialismo se fez presente com bombas, o imperialismo matou militares e civis", exclamou Tania Rodríguez, aposentada de 57 anos. Afirmou que marcha "com dor, até com medo, mas vamos com honra, vamos com valentia".

Ao menos um civil e 56 militares entre cubanos e venezuelanos morreram nos ataques.

Em Maracaibo, capital petrolífera da Venezuela, um grupo de chavistas pediu o retorno do casal presidencial por meio de um programa social que oferece voos de repatriação para migrantes. A solicitação é feita em um aplicativo móvel do governo.

A oposição mantém silêncio desde 3 de janeiro. Além do medo instalado após as milhares de prisões que se seguiram aos protestos pela questionada reeleição de Maduro em 2024, foi decretado estado de exceção e a punição com prisão de qualquer celebração da operação americana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bc/jt/mr/ic/am