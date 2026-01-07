Trump busca aumentar orçamento de Defesa em 50%, para US$ 1,5 trilhão, em 2027

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (7) que quer aumentar o orçamento de defesa do país em 50% no próximo ano, atingindo 1,5 trilhão de dólares (R$ 8,09 trilhões), a fim de enfrentar "tempos problemáticos e perigosos".

"Determinei que, para o bem do nosso país, especialmente nestes tempos tão problemáticos e perigosos, nosso orçamento militar para o ano de 2027 não deveria ser de 1 trilhão de dólares, mas de 1,5 trilhão de dólares", declarou Trump na plataforma Truth Social.

"Isto nos permitirá construir o 'Exército dos Sonhos' ao qual temos direito há muito tempo e, mais importante, nos manterá SEGUROS e PROTEGIDOS, independentemente do inimigo", afirmou o presidente.

Segundo ele, o aumento é possível graças às receitas provenientes das amplas tarifas que impôs desde que retornou à Casa Branca no início do ano passado.

Os Estados Unidos já são, de longe, o país com maior gasto militar do mundo, e um incremento para 1,5 trilhão de dólares colocaria o orçamento das forças armadas ainda mais à frente de seus principais rivais: China e Rússia.

O anúncio de Trump sobre o aumento do orçamento militar americano ocorre depois de os aliados da Otan terem se comprometido, no ano passado, a elevar seus gastos em defesa a 5% do PIB até 2035, em resposta à pressão do presidente americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dk/jgc/gma/dga/ic/am